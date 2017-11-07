Грановская: Эменало помог сделать «Челси» таким, какой он есть сейчас

Исполнительный директор «Челси» Марина Грановская поблагодарила за работу Майкла Эменало, принявшего решение покинуть пост технического директора клуба после десяти лет сотрудничества.



«Мы чрезвычайно благодарны Майклу за его неустанный труд в течение последних 10 лет. Он сыграл важную роль в успехах клуба, способствовал достижениям «синих» в течение самого успешного периода в истории «Челси», и он помог сделать клуб таким, какой он есть сейчас.



Сейчас мы начнём реформировать систему управления клубом, и Майкл будет участвовать в этом процессе», — цитирует Грановскую пресс-служба лондонцев.

Эменало покинул пост технического директора «Челси» и может перейти в «Монако»