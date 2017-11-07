Во Франции названы имена претендентов на звание лучшего игрока октября в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, атакующий полузащитник «Лиона» Набиль Фекир и представитель «Марселя» Луис Густаво включены в тройку претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1 по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Франции.



В минувшем месяца Кавани забил три гола, Фекир стал автором четырёх забитых мячей и двух результативных передач, а Луис Густаво отметился двумя голами.



Награды лучшему футболисту сентября во Франции был удостоен голкипер «Марселя» Стив Манданда.

Фалькао назван лучшим игроком Лиги 1 в августе