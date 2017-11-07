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Жиру получил травму на тренировке сборной Франции

Футбол

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру получил травму на тренировочной сессии национальной команды, на базе в Клерфонтене ведущей подготовку к товарищескому матчу со сборной Уэльса. Об этом сообщает Daily Mail. Во время тренировки форвард упал на газон, держась за правую ногу.

Информации о степени серьёзности повреждения в настоящий момент нет. Тренерские штабы «Арсенала» и сборной Франции выразили надежду, что эта травма не оставит Жиру вне игр на продолжительный период.

Товарищеская встреча команд Франции и Уэльса состоится 10 ноября.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Сборная Уэльса — Футбол Сборная Франции — Футбол Оливье Жиру Травмы — футбол
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