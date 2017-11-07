Дешам: «Атлетико» провёл серию неубедительных матчей, но Гризманн остаётся собой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, которого критикуют за низкую результативность.



«Его игра зависит от того, как выступает его команда. «Атлетико» провёл серию неубедительных матчей. Но Антуан по-прежнему остаётся Антуаном со всеми его умениями. Может быть, Гризманн был менее решителен и находится не в лучшем состоянии. Но у меня нет особенного беспокойства на его счёт», – приводит слова Дешама AS.

В нынешнем сезоне 26-летний Гризманн провёл 9 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.