Баллак: «Боруссия» Д не соответствует уровню Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной Германии и «Баварии» Михаэль Баллак раскритиковал дортмундскую «Боруссию» за игру в обороне. Баллак высказался на этот счёт после матча 11-го тура чемпионата Германии между дортмундцами и мюнхенцами. Играя на своём поле, подопечные Петера Боша потерпели поражение со счётом 1:3.

«В составе «Боруссии» выступают замечательные футболисты. Эта команда способна создавать голевые моменты, они демонстрируют очень приличную игру. Но вот в защите есть проблемы. Поэтому для меня «Боруссия» не соответствует уровню Лиги чемпионов. Таким образом невозможно выиграть ни одной игры», — цитирует Баллака интернет-издание Sport1.