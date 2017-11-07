Пепе: в Испании меня убили за слова о том, что у «Реала» нехорошие болельщики

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе, перешедший прошлым летом в «Бешикташ», прокомментировал свои недавние слова, сказанные в адрес болельщиков «Королевского клуба». Футболист сборной Португалии, в частности, сказал, что поклонники «сливочных» не такие страстные, как болельщики турецкого клуба.

«Я давал интервью официальному сайту УЕФА. Сказал, что в «Бешикташе» нет необходимости специально мотивировать себя, для этого достаточно лишь выходить на поле. Люди не поняли меня, и в Испании меня убили за слова о том, что у «Реала» нехорошие болельщики. Но я не имел в виду это, а хотел лишь подчеркнуть, что они просто разные», — цитирует Пепе beIN Sports.