Штойбер: Хайнкес сам должен знать своё будущее в «Баварии» и принять решение

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес сам примет решение о том, будет ли работать у руля команды в следующем сезоне. Об этом заявил член наблюдательного совета немецкого гранда Эдмунд Штойбер.

«Здесь определённо речь не идёт о возрасте. Хайнкес сам должен знать своё будущее и принять решение. Если «Баварии» после провала в матче с «ПСЖ» удастся вновь быть среди лидеров европейского футбола, то только благодаря Хайнкесу. Хайнкеса любят как игроки и болельщики, так и руководство клуба. Есть очень мало тренеров, способных объединять вокруг себя людей благодаря своей замечательной личности», — цитирует Штойбера интернет-портал Goal.

72-летний Хайнкес в начале октября сменил уволенного Карло Анчелотти. Он подписал контракт до конца сезона, и немецкие СМИ сообщали, что соглашение не будет продлено.