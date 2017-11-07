Хамес: доволен, что участвовал в моём первом немецком «класико»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес в очередной раз отметил, что доволен тем, как обстоят у него дела в немецком гранде. Колумбийский футболист принял участие в выездном матче 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1) и находился на поле 84 минуты.

«Я доволен, что участвовал в моём первом немецком «класико». Нам было важно одержать победу в этой игре. У нас очень здоровый коллектив с замечательными футболистами. Так что шаг за шагом наша команда будет достигать необходимого уровня игры. Но для этого, как и во всех других случаях, требуется время. Я сам чувствую себя всё лучше и постепенно буду показывать футбол соответствующего уровня», — цитирует Родригеса AS.