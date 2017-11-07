В. Березуцкий: жду матчей России с Аргентиной и Испанией с большим оптимизмом

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос о подготовке сборной России к ЧМ-2018.

«Абсолютно не рискованно готовиться к крупным турнирам через товарищеские матчи с сильными соперниками. Если ты хочешь добиваться результатов и расти, то должен играть и тренироваться с лучшими, равняться на лучших. Как бы ни закончились эти товарищеские матчи для сборной России, они принесут только пользу. Мы поймём, куда двигаться и на каком уровне надо играть. Я смотрю на эти матчи с большим оптимизмом, поскольку с такими соперниками всегда понятно, как можно играть и что делать», — сказал игрок.

В ближайших контрольных матчах сборная сыграет с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).