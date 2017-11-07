«Барселона» поддержала инициативу консульства Венгрии в Каталонии насчёт Кубалы

Руководство «Барселоны» поддержало инициативу консульства Венгрии в Каталонии относительно бывшего нападающего сине-гранатовых Ладислава Кубалы, сообщает Marca.

Венгерское консульство предлагает назвать одну из улиц Барселоны именем легендарного футболиста. С этим предложением оно обратилось в мэрию города.

Кубала считается одним из великих футболистов «Барселоны». Цвета каталонского клуба он защищал с 1951 по 1961 год. За это время Кубала, в частности, становился чемпионом Испании (сезон-1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60), обладателем Кубка страны (1951, 1952, 1953, 1957, 1959) и финалистом Кубка чемпионов (сезон-1960/61).