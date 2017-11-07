Тер Штеген: в «Барселоне» есть талантливые балеруны, но я не один из них

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не склонен считать себя звездой. Это немецкий футболист подчеркнул на своей странице в социальной сети «Твиттер», где встретился с любителями футбола и отвечал на их вопросы.

Один из болельщиков назвал его звездой, на что тер Штеген ответил: «Я не светило, а просто счастливый в браке человек и вратарь».

Кроме того, тер Штеген написал: «В «Барселоне» есть несколько талантливых балерунов. Но я определённо не являюсь одним из них».

По итогам 11 туров Примеры тер Штеген принял участие во всех матчах, пропустив 4 гола.