«Бавария» намерена продлить контракт с голкипером Хоффманом

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» очень довольны игрой голкипера Рон-Торбена Хоффмана, сообщает интернет-издание Sport1.

18-летний футболист в данный момент защищает цвета резервной команды немецкого гранда и своей игрой привлёк к себе внимание не одного европейского клуба. Хоффмана в своих рядах, в частности, хотели бы видеть такие клубы, как «Рома», лиссабонский «Спортинг» и «Фейеноорд». Все эти клубы внимательно следят за выступлением Хоффмана.

Между тем сама «Бавария» расставаться со своим игроком не намерена и планирует продлить контракт с ним. Действующее соглашение Хоффмана в силе до лета 2018 года.