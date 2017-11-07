Шустер: очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер прокомментировал «голевую засуху» нападающих команды Криштиану Роналду и Карима Бензема в чемпионате Испании. В домашнем матче 11-го тура с «Лас-Пальмасом» (3:0) эти игроки вновь не смогли поразить ворота, а Бензема даже подвергся освистыванию с стороны болельщиков «Королевского клуба».

«То, что они в данный момент не забивают, не вызывает беспокойства. Ведь забивают другие. Например, Иско и Касемиро. Но ясно, что тренеры обязаны прилагать усилия к тому, чтобы форварды вновь начинали забивать. В одной игре они могут забить, в результате чего изменится всё. Очень приятно видеть лицо Роналду, когда он не забивает. Это присуще бомбардирам. Я работал с Раулем. Были в «Реале» и другие бомбардиры. Когда они не забивают, то почти готовы съесть тебя. Поэтому никогда не надо считать таких игроков распасовщиками или чем-то другим. Они живут голами», — цитирует Шустера AS.