Тораль: не говорил Парехо, что он должен сбросить вес

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал недавние слова полузащитника команды Даниэля Парехо. Последний в частности, сказал, что ему сначала пришлось достаточно нелегко из-за нагрузок Тораля, и он сбросил 5,5 кг. Правда, он добавил, что сейчас чувствует себя достаточно неплохо.

«Я не говорил Парехо, что он должен сбросить вес. С Дани я говорю только о футболе. А тема с весом в компетенции тех, кто занимается вопросами питания», — приводит слова наставника «летучих мышей» Onda Cero.