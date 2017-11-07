«Реал» намерен приборести Неймара по окончании контракта Роналду или раньше

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не забывает о бывшем нападающем «Барселоны» Неймаре, перешедшем перед стартом нынешнего сезона в «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

Перес всё ещё не переварил то, как экс-глава каталонского клуба Сандро Росель летом 2013 года помешал ему приобрести футболиста сборной Бразилии у «Сантоса». В результате Неймар перешёл в стан сине-гранатовых, а «ПСЖ» в летнее трансферное окно купил его трансферный лист за € 222 млн.

Согласно информации источника, Перес уже встречался с отцом Неймара, чтобы обсудить вопрос перехода игрока в «Королевский клуб». Одна из идей заключается в том, чтобы Неймар начал играть в «Реале» сразу после окончания контракта нападающего Криштиану Роналду в 2021 году. Хотя в «Реале» не возражают и против того, чтобы переход состоится раньше.

«ПСЖ» в свою очередь не намерен выставлять Неймара на трансфер. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи поручил своим сотрудникам делать всё, чтобы бразилец чувствовал себя в «ПСЖ» вполне комфортно.

Контракт Неймара с французским клубом в силе до лета 2022 года.