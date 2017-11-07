Левандовски: Обамейянг? При удачной полосе ты используешь все шансы

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски относится с пониманием к голевой засухе форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга. В последнее время у габонского футболиста сбился прицел, а игрок сборной Польши отметил, что такая ситуация в футболе вполне естественна.

«При удачной полосе ты используешь все шансы. Но дело в том, что дела не всегда складываются удачно, и в этом случае мяч после твоего удара влетает не в сетку ворот, а отражается от алюминия. И тогда в голову тебе приходит много всяких мыслей», — приводит слова Левандовского Bild.