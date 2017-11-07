Месси – лидер по количеству обводок среди всех игроков топ-5 европейских лиг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лидирует по количеству обводок в сезоне-2017/18 среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов. На счету аргентинца 113 обводок. Из них удачными были 60%. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает OptaJose.

Второе место занимает нападающий «ПСЖ» Неймар – 96 обводок, из которых удачными были 63%. Замыкает тройку призёров игрок дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич – 86 обводок (44%).

Примечательно, что самые эффективные обводки у полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Хавбек сделал 61 обводку, из которых удачными были 72%.