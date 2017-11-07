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175 лет назад 2016
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«Бешикташ» подтвердил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Феллайни

Футбол

«Бешикташ» подтвердил свой интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Маруану Феллайни. Об этом сообщил представитель турецкой команды Метин Албайрак.

Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявлял о желании сохранить в составе 29-летнего игрока, однако бельгиец пока не согласился продлить свой контракт, истекающий в конце сезона.

«Работа над трансферами никогда не останавливается. Феллайни находится в нашем списке, и мы предпринимаем попытки приобрести его, но не только его. Он не единственный игрок, которого мы просматриваем. Наши скауты вживую посмотрели 20 матчей на этой неделе. У нас есть цели в Турции и Европе, и мы сейчас в процессе переговоров», — цитирует Албайрака Turkish-football.

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Источник: Turkish Football Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Бешикташ Маруан Феллайни Трансферы
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