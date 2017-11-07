«Бешикташ» подтвердил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Феллайни

«Бешикташ» подтвердил свой интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Маруану Феллайни. Об этом сообщил представитель турецкой команды Метин Албайрак.

Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявлял о желании сохранить в составе 29-летнего игрока, однако бельгиец пока не согласился продлить свой контракт, истекающий в конце сезона.



«Работа над трансферами никогда не останавливается. Феллайни находится в нашем списке, и мы предпринимаем попытки приобрести его, но не только его. Он не единственный игрок, которого мы просматриваем. Наши скауты вживую посмотрели 20 матчей на этой неделе. У нас есть цели в Турции и Европе, и мы сейчас в процессе переговоров», — цитирует Албайрака Turkish-football.