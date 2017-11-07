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175 лет назад 2016
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На Украине решили перед каждым матчем Премьер-лиги исполнять гимн страны

Футбол

На исполкоме Федерации футбола Украины было принято решение об исполнении национального гимна Украины перед каждым матчем Премьер-лиги. Этот вопрос прошёл практически без обсуждений, а за решение было проголосовано единогласно, сообщает Footboom.

Таким образом, в регламент всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/18 будет внесена соответствующая норма уже в ближайшее время. До этого национальный гимн звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным. Ближайший тур УПЛ будет проходить 18 ноября.

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Источник: Footboom Сообщить об ошибке
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