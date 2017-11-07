На Украине решили перед каждым матчем Премьер-лиги исполнять гимн страны

На исполкоме Федерации футбола Украины было принято решение об исполнении национального гимна Украины перед каждым матчем Премьер-лиги. Этот вопрос прошёл практически без обсуждений, а за решение было проголосовано единогласно, сообщает Footboom.

Таким образом, в регламент всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/18 будет внесена соответствующая норма уже в ближайшее время. До этого национальный гимн звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным. Ближайший тур УПЛ будет проходить 18 ноября.