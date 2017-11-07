Вратарь «СКА-Хабаровск» подарил перчатки 13-летней болельщице после её письма

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня сделал подарок 13-летней хабаровчанке Анастасии Кассович – вратарские перчатки, — откликнувшись на её письмо. После домашнего матча 16-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2) состоялась встреча юной болельщицы и её кумира.

«Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом. Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок. И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для вас, и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками», — цитирует Довбню пресс-служба клуба.

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