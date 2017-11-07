Билич получит компенсацию в размере £ 2 млн за отставку из «Вест Хэма»

Бывшему главному тренеру «Вест Хэм Юнайтед» Славену Биличу полагается компенсация за отставку, которая состоялась накануне. The Times пишет, что по договору руководство «молотобойцев» заплатит хорватскому специалисту £ 2 млн (около € 2,2 млн).

49-летний Билич принял команду в 2015 году. Его контракт с «Вест Хэм Юнайтед» действовал до конца сезона-2017/18. Основным претендентом на вакантную должность считается шотландец Дэвид Мойес.

После 11 туров «Вест Хэм» занимает в английской Премьер-лиге 18-е место, одержав всего 2 победы. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».