Президент ФНЛ прибудет во Владивосток для обсуждения проблем «Луча-Энергии»

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прибудет во Владивосток, где 8 ноября «Луч-Энергия» в матче 22-го тура ФНЛ сыграет с астраханским «Волгарём». В программе поездки в столицу Приморья у руководителя лиги запланирована рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора края Андреем Тарасенко.

Ранее встреча 21-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Химки» началась с 15-минутной задержкой. Причина – протест игроков клуба из Владивостока против невыплаты зарплаты.

«Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в «Луче-Энергии». У клуба есть серьёзные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями (например транспортными компаниями), что ставит под удар его нормальное функционирование. Во Владивостоке мы обсудим проблемы и попробуем найти пути их решения с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Владимировичем Тарасенко. «Луч-Энергия» — клуб с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны», — цитирует Ефремова пресс-служба ФНЛ.