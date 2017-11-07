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175 лет назад 2016
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Шик: надеюсь, в будущем смогу попасть в команду уровня «Реала» или «Барселоны»

Футбол

Нападающий «Ромы» Патрик Шик, который летом находился в шаге от перехода из «Сампдории» в «Ювентус», а в итоге оказался в Риме, поделился планами на будущее.

«Когда я увидел тренировочный центр «Ромы», то понял, что буду получать только лучшее. Не знаю, существуют ли ещё такие вещи в других клубах, но в «Роме» мне не о чем беспокоиться.

Что касается будущего, надеюсь, что через несколько лет я смогу перебраться в более сильный клуб. Не думаю, что могу попасть в клуб лучше «Ромы», но такие команды есть, например «Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед», — цитирует Шика Roma Press.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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