Моуринью по окончании сезона может покинуть «МЮ» и возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может покинуть команду по окончании сезона. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Том МакДермотт. По словам известного британского обозревателя, Моуринью недоволен некоторыми вещами, которые происходят в «Манчестер Юнайтед», и может покинуть Манчестер в конце сезона.

При этом издание Manchester Evening News сообщает, что в услугах 54-летнего специалиста заинтересован «ПСЖ». Представители французского клуба уже встретились с агентом португальца Жорже Мендешем.

Отметим, что контракт Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, в то время как договор Унаи Эмери с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2017/18.