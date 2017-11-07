Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэма»

Бывший главный тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

По данным СМИ, помощником Мойеса будет бывший наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс. Отмечалось, что кандидатура Мойеса была одобрена после того, как руководство «молотобойцев» не смогло договориться с итальянцем Карло Анчелотти.

Ранее «Вест Хэм» покинул Славен Билич из-за неудачного старта в нынешнем сезоне. После 11 туров «Вест Хэм» занимает в английской Премьер-лиге 18-е место, одержав всего две победы.