Футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором перед матчем с «Волгарём»

Футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором перед матчем 22-го тура ФНЛ с «Волгарём». Об этом рассказал тренер владивостокской команды Александр Тихоновецкий.

«Вчера болельщики приезжали, кормили футболистов. Что касается тренерского штаба – кто захотел, тоже покушал. Это была разовая акция, сегодня не приезжали.

Завтра перед матчем с «Волгарём» будет встреча с губернатором. Вся команда будет на этой встрече. Хочется, чтобы ситуация изменилась и все зашевелились. Все сейчас на взводе», — сказал Тихоновецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матч «Луч-Энергия» — «Волгарь» состоится 8 ноября. Начало – в 12:00 мск.