Футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором перед матчем с «Волгарём»

Футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором перед матчем 22-го тура ФНЛ с «Волгарём». Об этом рассказал тренер владивостокской команды Александр Тихоновецкий.
«Вчера болельщики приезжали, кормили футболистов. Что касается тренерского штаба – кто захотел, тоже покушал. Это была разовая акция, сегодня не приезжали.
Завтра перед матчем с «Волгарём» будет встреча с губернатором. Вся команда будет на этой встрече. Хочется, чтобы ситуация изменилась и все зашевелились. Все сейчас на взводе», — сказал Тихоновецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Луч-Энергия» — «Волгарь» состоится 8 ноября. Начало – в 12:00 мск.
Президент ФНЛ прибудет во Владивосток для обсуждения проблем «Луча-Энергии»