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Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в составе своей национальной команды начал тренировку в преддверии товарищеского матча с командой России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Форвард «Барселоны» прибыл в столицу России накануне.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.

Видео с тренировки сборной Аргентины можно посмотреть на «Чемпионате».

Месси и Маскерано прилетели в Москву
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Спартак Лионель Месси
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