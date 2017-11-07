Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в составе своей национальной команды начал тренировку в преддверии товарищеского матча с командой России, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Форвард «Барселоны» прибыл в столицу России накануне.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.

Видео с тренировки сборной Аргентины можно посмотреть на «Чемпионате».