В России рисуют граффити, посвящённые чемпионату мира по футболу 2018 года

В Москве за 220 дней до начала чемпионата мира по футболу—2018 на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском валу нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов. Реализация данной масштабной акции — инициатива «Альфа-Банка», официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники.

Проект родился как желание показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой технике, миксующей арт и тему спорта в абстрактной манере. Директор проекта ФИФА в «Альфа-Банке» Елена Чехоева рассказала, в чём смысл данного проекта.



«Придумывая этот проект, мы хотели не только создать настроение в городе или арт-объект. Мы хотели подчеркнуть всю значимость этого события для России — его масштаб и даже историческое значение», — рассказала Чехоева.



Некоторые горожане узнали в изображениях игроков реальных футболистов, но авторы сообщили, что все образы собирательные и реальных прототипов нет.



Ранее футбольные граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом «Открытие Арена», по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций.



В Самаре в одном из скверов на площади имени Куйбышева объектами творчества уличных художников стали временные сооружения для паркура. Причём эскизы будущих изображений были созданы в рамках конкурсной программы фестиваля уличной культуры «STREET-ART-TEST».



В Казани граффити ростом с трёхэтажный дом с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду появилось ещё в июне накануне Кубка конфедераций. Портрет, выполненный в необычной технике, нарисовали на стене отеля на улице Чернышевского. Мэр Казани Ильсур Метшин заверил журналистов, что к ЧМ-2018 в столице Татарстана появятся и другие гигантские граффити с изображениями звёзд мирового футбола, в том числе, возможно, лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.



Подобные работы к началу ЧМ-2018 украсят многие российские города, где пройдут матчи мундиаля.