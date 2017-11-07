Кудряшов: интересно сыграть против лучшего игрока в мире

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о своих ожиданиях в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Встреча состоится 11 ноября в Москве.

«Сегодня была довосстанавливающая тренировка, чтобы мы привели себя в оптимальное состояние. После теста мы традиционно поработали с мячом, а потом поработали над тактикой. Аргентина – одна из сильнейших в мире сборных, в которой выступают высококлассные игроки. В конце тренировки мы кое-что разобрали.

Как действовать с Месси – подскажут. Месси может часто играть в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.