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Кудряшов: интересно сыграть против лучшего игрока в мире

Футбол

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о своих ожиданиях в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Встреча состоится 11 ноября в Москве.

«Сегодня была довосстанавливающая тренировка, чтобы мы привели себя в оптимальное состояние. После теста мы традиционно поработали с мячом, а потом поработали над тактикой. Аргентина – одна из сильнейших в мире сборных, в которой выступают высококлассные игроки. В конце тренировки мы кое-что разобрали.

Как действовать с Месси – подскажут. Месси может часто играть в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире", — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Фёдор Кудряшов
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