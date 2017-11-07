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175 лет назад 2016
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Мойес: «Вест Хэм» занимает в АПЛ не то место, которое заслуживает

Футбол

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился эмоциями после назначения на пост наставника «молотобойцев». На тренерском мостике шотландец сменил Славена Билича.

«Мне очень приятно быть здесь. «Вест Хэм» — большой клуб, известны повсюду. Мне нужна была работа, проделав которую, смогу добиться успеха. Хотел тренировать большой клуб, и «Вест Хэм» дал такую возможность.

Я действительно жду начала работы. У нас хорошая команда, которая в настоящий момент не в лучшем положении. «Вест Хэм» занимает не то место в АПЛ, которое заслуживает, но к концу сезона добьётся своего. Я не сомневаюсь в этом», — цитирует Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».

Первый матч под руководством Дэвида Мойеса» «Вест Хэм» проведёт 19 ноября против «Уотфорда». После 11 туров «молотобойцы» занимают в АПЛ 18-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэма»
Источник: Официальный сайт ФК "Вест Хэм" Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес Славен Билич
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