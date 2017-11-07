Клопп выразил недовольство расписанием матчей «Ливерпуля» в период Нового года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей своей команды в период новогодних праздников. Мерсисайдцам в этот период предстоит провести девять матчей в течение месяца.



«У нас и так много матчей, но самое тяжёлое время впереди. Я хочу спросить: почему никто не играет посреди недели, в первую неделю января? Нас заставляют играть 30 декабря, а потом 1 января. Могли легко перенести все матчи на 2-е или 3-е число. Я не понимаю этого.



Играть на Новый год — это традиция. Но матч с „Бёрнли“ не показывают по телевидению, его не увидят, так зачем играть в этот день? Разве в выходной вы будете сидеть и ждать, чтобы посмотреть игру? Я говорю об этом задолго до этих встреч и больше никогда не буду вновь касаться этой темы. Это какое-то безумие.



Тот же „Бёрнли“ вынужден поступать так же, как и остальные команды. Но если вы встретите человека, который в курсе, почему так происходит, позвоните мне, хорошо?» — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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