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Журналисты наблюдали за открытой тренировкой Аргентины через решётку. Фотообзор

Футбол

Сегодня, 7 ноября, на поле новой базы «Спартака» в Тушино национальная команда Аргентины провела тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными России и Нигерии.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной Аргентины, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Фото
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