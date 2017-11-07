Журналисты наблюдали за открытой тренировкой Аргентины через решётку. Фотообзор

Сегодня, 7 ноября, на поле новой базы «Спартака» в Тушино национальная команда Аргентины провела тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными России и Нигерии.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной Аргентины, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Если у вас не отображается альбом в приложении, перейдите по этой ссылке.