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175 лет назад 2016
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Икарди на восстановление потребуется меньше недели

Футбол

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди прошёл медицинское обследование в связи с повреждением. Об этом говорится на официальном сайте миланского клуба. Футболист был вынужден покинуть расположение национальной сборной из-за травмы колена, которая лишила Икарди возможности сыграть против России (11 ноября) и Нигерии (14 ноября).

Согласно заявлению на сайте клуба, Икарди избежал серьёзного повреждения. У нападающего диагностирован сильный кровоподтёк с воспалением в области правого колена. На восстановление футболисту потребуется четыре-пять дней.

Форвард сборной Аргентины Икарди пропустит матч с Россией из-за травмы
Источник: Официальный сайт ФК "Интер" Сообщить об ошибке
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Интер Сборная Аргентины — Футбол Мауро Икарди Травмы — футбол
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