Икарди на восстановление потребуется меньше недели

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди прошёл медицинское обследование в связи с повреждением. Об этом говорится на официальном сайте миланского клуба. Футболист был вынужден покинуть расположение национальной сборной из-за травмы колена, которая лишила Икарди возможности сыграть против России (11 ноября) и Нигерии (14 ноября).

Согласно заявлению на сайте клуба, Икарди избежал серьёзного повреждения. У нападающего диагностирован сильный кровоподтёк с воспалением в области правого колена. На восстановление футболисту потребуется четыре-пять дней.