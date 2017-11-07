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175 лет назад 2016
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Божович: Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров РФПЛ, вот увидите!

Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался по поводу нападающего своей команды Луки Джорджовича. Черногорец в последних четырёх матчах РФПЛ забил три мяча, а всего на его счету шесть голов в текущем сезоне.

«Никакого секрета тут нет. Всё, в чём он нуждался, — это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит. Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата! Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!» — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Джорджевич: в «Арсенале» почувствовали — можем замахнуться на что-то серьёзное
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Лука Джорджевич Миодраг Божович
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