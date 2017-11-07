Дюрица спустя 13 лет решил завершить выступление в сборной Словакии

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица, известный в России по выступлениям за «Сатурн» и «Локомотив», готов завершить международную карьеру. Об этом 35-летний футболист «Трабзонспора» рассказал в преддверии двух товарищеских матчей с Украиной (10 ноября) и Норвегией (14 ноября).

«На данный момент я наслаждаюсь нахождением в сборной. Мы будем вместе в течение 10 дней, и я хочу насладиться каждым из них. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в Норвегии, вероятно, будет сложнее. Но я готов к прощанию.

Я уже более 13 лет являюсь частью сборной. Это долгий срок. Когда дело доходит до конца, это неприятно. Но в каждом виде спорта настаёт такое время.

Изначально я хотел закончить выступление за сборную после ЧМ-2018 в России, но мы туда не попали, так что это уже в прошлом. Моё решение окончательное. Пришло время. Я просто хочу использовать последний матч, чтобы с достоинством завершить выступление», — цитирует Дюрицу Pravda.sk.

В футболке сборной Словакии Ян Дюрица провёл 87 матчей и забил 4 гола. В национальной команде защитник дебютировал в июле 2004 года.