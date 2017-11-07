Аршавин продлит контракт с «Кайратом»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продлит контракт, который истекает 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает PROSPORT-Казахстан со ссылкой на источник, близкий к 36-летнему футболисту. Договорённость между клубом и игроком уже достигнута, однако детали неизвестны.

Нынешний сезон «Кайрат» завершил завоеванием Суперкубка и Кубка Казахстана и серебряных медалей чемпионата страны, отстав от «Астаны» на одно очко. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

С момента перехода в «Кайрат» в марте 2016 года Андрей Аршавин принял участие в 61 официальном матче, забил 19 голов и отдал 21 результативный пас.