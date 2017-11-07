Болельщики «Анжи» признали полузащитника Данченко лучшим игроком в октябре

По итогам голосования среди болельщиков в социальных сетях лучшим игроком «Анжи» в октябре признан полузащитник Олег Данченко, сообщает пресс-служба махачкалинской команды.



Данченко набрал 39,3% голосов. На втором месте – Арсен Хубулов, у которого 34,5%, а тройку лучших замкнул Павел Яковлев — 26,2%.



Украинский игрок в прошлом месяце принял участие в матчах с «Зенитом», «Уралом» и «Ахматом». При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота петербургской команды и голевой передачей во встрече с «Ахматом».

«Амкар» — «Анжи» — 1:2. Видеообзор матча