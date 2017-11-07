Кузяев: грубая игра ЦСКА возмущала, особенно запомнился Вернблум

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ с ЦСКА, состоявшемся 22 октября в Москве и завершившемся со счётом 0:0.

«Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против «армейцев». Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки – всё это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: «Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах». По грани красной карточки, думаю, прошёл тогда каждый.

Кто в ЦСКА отличается особой жёсткостью? Вернблум. Он запомнился особенно. Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жёсткостью действительно выделялся.

Встреча с ЦСКА – нечто особенное. Что, наверное, логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со «Спартаком» такой зарубы и близко не было», — сказал Кузяев.