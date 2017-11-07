Рейна может пропустить товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией

Участие вратаря «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейны в товарищеских матчах против команд Коста-Рики и России под вопросом. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на издание Marca.

35-летний футболист пропустил матч 12-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (0:0) из-за проблем со спиной, но всё равно был вызван в национальную команду. В ближайшее время Рейна должен пройти тесты. Существует вероятность, что вратарю придётся досрочно покинуть расположение сборной.

Матч Испания – Коста-Рика состоится 11 ноября в Ла-Росаледа. Спустя три дня испанцы в Санкт-Петербурге сыграют со сборной России. Начало – в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате».