Экс-вратарь «Спартака» Плетикоса рассказал, что его хотел приобрести «Ливерпуль»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, что в период его выступлений за «Шахтёр» у него была возможность перейти в «Ливерпуль».

«Рассматривал Донецк как трамплин. Я сразу договорился об этом с руководством „Шахтёра“. После первых шести месяцев, которые мне удались, меня приглашал „Ливерпуль“. Мой агент пошел напрямую к Ахметову. „Пусть дают 20 миллионов“, – ответил Ахметов. Как?! Это была слишком крупная сумма. Этот эпизод меня страшно надломил. Я был слишком молод… Может быть, через пару лет я иначе отреагировал бы и по‐другому себя повёл, но тогда это меня очень задело.



Луческу поставил на мне крест из‐за одного нелепого гола, пропущенного почти с нулевого угла в игре с „Черноморцем“. Я пошёл на перехват, а этот футболист (Руслан Гилазев) пробил, но не попал по мячу как надо. Я пытался прочитать эпизод, но мяч перескочил через мою ногу. В результате мы уступили в Одессе 0:2. В дальнейших играх стоял Дмитрий Шутков.

Луческу не хотел отпускать меня из «Шахтёра». Каждое предложение он отклонял. В Англию трудно попасть. Их футбольный чемпионат отрезан от остальных. Получить предложение от английского клуба – большая удача. Я получил. Я не понимал Луческу, почему он не хочет меня отпустить, если я не играю. С ним непросто. У него своя философия, свои требования, своё видение.



Я помню один случай, о котором уже могу рассказать, ни его, ни меня уже нет в «Шахтёре»… Игра с «Легией», квалификация Лиги чемпионов. В списке основных вратарей на базе значатся Лаштувка и Плетикоса. Игра в 20:45. Собрание перед игрой в 17:00. Лаштувка заходит и говорит, что не сможет сыграть – проблемы со спиной. Что делает Луческу? Срочно вызывает из дому Дмитрия Шуткова и ставит его в ворота, а я остаюсь в запасе. Без объяснений! Где логика, если я изначально в запасе, а Шутков – вне заявки на матч?!



Как тренер, бесспорно, Луческу – сильный специалист. У таких тренеров можно многому научиться. «Шахтёр» угадал с Луческу на все 100. Он выстроил весь менеджмент, всю систему в «Шахтёре», которая продолжает бесперебойно работать, даже когда Луческу нет в команде", — цитирует Плетикосу Football.ua.