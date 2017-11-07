Кузяев: поступил в аспирантуру по направлению «Экономика»

24-летний полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о своих успехах в учёбе и планах на будущее.

«Я окончил ФИНЭК (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) по специальности «управление государственными и частными предприятиями». В магистратуре изучал инновационный менеджмент.

Пока играл в «Ахмате», тогда ещё «Тереке», каждый месяц прилетал в Питер на два-три дня. И всегда старался посвятить их делам в университете. Ездил туда, общался с преподавателями, освежал информацию об академических задолженностях – преподаватели, к счастью, всегда мне шли навстречу. Позволяли некоторые предметы сдать позже.

Кто футболом интересуется, знали, конечно, что я играю за «Ахмат». Но много не просили. Когда преподаватели шли навстречу, помогали, я им мяч с автографами привозил. Но кто футболом не интересовался, могли вообще не знать, кто я. Как сейчас будет – посмотрим.

Вообще я этого афишировать не хотел… Ладно. Поступил в аспирантуру, по направлению «Экономика». Учёба начнётся в начале ноября. Предполагаю, что пара дней в неделю у меня будет уходить на образование. А возьмусь ли диссертацию писать, время покажет. Насколько удачно сложится учёба, где сам буду к тому моменту… Не загадываю.

Мы давно с родителями пришли к мнению, что образование пригодится. Чтобы к завершению карьеры я мог выбирать – иметь какую-то альтернативу футболу. Но сейчас ни менеджером, ни кем-то ещё себя не вижу, на десяток лет вперёд не заглядываю. Я ведь и на факультете менеджмента оказался случайно. Друг пошёл туда поступать, а я с ним за компанию. Сегодня всё внимание – футболу», — сказал Кузяев.