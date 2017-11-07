Чемпион мира в составе сборной ФРГ Ханс Шефер скончался на 91-м году жизни

Чемпион мира 1954 года в составе сборной ФРГ Ханс Шефер скончался во вторник, 7 ноября, в возрасте 90 лет. Об этом сообщил официальный сайт «Кёльна», в котором он провёл всю свою карьеру с 1948 по 1965 год.

«Кёльн» находится в глубоком трауре из-за кончины Ханса Шефера. Наши мысли сейчас с его семьёй. Мы потеряли одну из самых значительных личностей в истории клуба, чемпиона мира и самую большую икону «Кёльна». Вечная память Хансу Шеферу», — заявил президент клуба Вернер Спиннер.

На чемпионате мира 1954 года Шефер забил четыре мяча.