Десайи: у Моуринью в «МЮ» не было таких привилегий, как у Гвардиолы в «МС»

Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи поддержал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и считает, что португальцу должны дать больше времени в манкунианском клубе.

«Он должен оставаться Моуринью, потому что Жозе знает возможности своей команды. Если сравнивать с Гвардиолой, то у Моуринью не было той команды, которую он хотел бы видеть, тех привилегий. Гвардиола же выбирал игрока, которого он хочет. Моуринью даже сейчас приходится работать с некоторыми футболистами, которых он не видел в своей системе.

Но у него всё хорошо, поэтому я надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» будет сиять, как это было во времена Алекса Фергюсона. Просто дайте ему время», — цитирует Десайи Goal.

Ранее появилась информация, что Жозе Моуринью может летом покинуть команду и возглавить «ПСЖ».