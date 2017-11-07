Отец Сарсании: у Кости была повышенная вязкость крови, склонность к тромбозу

Сегодня, 7 ноября, исполнился ровно месяц с момента смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Его отец 80-летний профессор спортивной медицины Сергей Константинович рассказал о кончине сына и его последних днях.

«Костя никогда не жаловался и анализы не сдавал. Вообще лечиться не любил. Даже к стоматологу и то ходил только в случае крайней необходимости. Заставить было невозможно. Уже сейчас узнал, что были у него проблемы с сердцем. Нам, близким, ничего не говорил, не хотел волновать. И никаких признаков, что умрёт! Ну, немного отёчным казался в последнее время. Оказалось, у него была повышенная вязкость крови. Склонность к тромбозу. Это генетика – мама тоже от тромба умерла. Сын тогда больше миллиона по больницам оставил, чтобы маму спасти. Увы… Но она 42 дня боролась за жизнь, а Кости почти сразу не стало. Через двое суток.

Оказался в «Зените» – сразу надо заключать 30 контрактов. Вы представляете, что это за адская работа? Никакая лошадь не выдержит! Он практически жил в самолётах. Говорили, тромбы спровоцировало количество перелётов? В том числе и это! Его девушка имеет отношение к медицине, всё говорила: «Костя, тебе надо аспирин пить и стягивающие чулки надевать в самолёте». У кого свертываемость высокая – обязательно надо чулки надевать. Может, последний полёт и сыграл свою роль. Кто знает? А до этого в Аргентину летал…

Последний, с кем он общался? Вживую – с Таней и со своим водителем Сергеем. Они приезжали к нему в пятницу днём. Он был в сознании. Дочка рассказывала: они поговорили, посмеялись, обнялись и поцеловались на прощание. Договорились, что она придёт завтра. Костя просил ничего не говорить мне. Не хотел волновать. А последний звонок – мы потом посмотрели в его телефоне – был его любимой в Литву. Это было в пятницу, около 11 вечера. Потом выяснили, о чём говорил: «Всё, Роберта, меня сейчас погружают в глубокий сон». Из этого сна он не вышел. В субботу его сын, Денис, приезжал – но Костя уже был без сознания.

Был кто-то, кого ждали на похоронах – но он так и не появился? Чугайнов. Я думал, он придёт. Но Игорь в Курске работает. Наверное, не смог вырваться. Ещё был поражён отсутствием Кобелева. Андрей даже не позвонил. А Костя считал его своим другом.

Похоронами «Зенит» занимался. Полностью. Фурсенко организовал всё на высшем уровне, «Зенит» всё оплатил. Хочу выразить искреннюю благодарность клубу за эту помощь. Отдельное спасибо Александру Геннадьевичу Поварёнкину, который был рядом с нашей семьей все эти тяжёлые дни, помогая решать вопросы с похоронами», — поделился Сергей Сарсания.