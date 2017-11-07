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Второй сезон Футбольной лиги промышленности завершён

Футбол

1 ноября на «Сапсан-Арене» состоялся заключительный, 18-й тур Футбольной лиги промышленности—2017. В розыгрыше второго сезона лиги под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации приняли участие 10 команд крупнейших промышленных компаний и предприятий России, которые на протяжении семи месяцев выявляли лучшего в чемпионате в два круга.

Чемпионом стала команда крупнейшего российского IT-дистрибьютера, компании «Марвел». Серебряные медали завоевала команда «Энергомаш», а в борьбе за третью позицию верх взяла команда Ракетно-космической корпорации «Энергия». Все участники турнира продемонстрировали серьёзную футбольную подготовку. Кроме того команды отметили высокий уровень организации соревнований.

Итоговое положение команд:

1. Марвел — 51

2. Энергомаш — 43

3. Энергия — 33

4. Ростех — 32

5. РТ-Техприемка — 30

6. РЖД — 20

7. Технодинамика — 19

8. РТ-Химкомпозит — 16

9. НИЦ Строительство — 9

10. Минпромторг — 8

Официальный сайт турнира — http://www.footprom.ru.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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