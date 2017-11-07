УЕФА представил подборку 10 красивых голов европейской квалификации ЧМ-2018

УЕФА опубликовал видео с 10 красивыми голами, забитыми в матчах европейской квалификации чемпионата мира—2018.
В подборку попали голы Себастьяна Руди (Германия), Костаса Митроглу (Греция), Маркуса Берга (Швеция), Гафуржана Суюмбаева (Казахстан), Алешандре Мартинез (Андорра), Павла Савицкого (Беларусь), Оливье Жиру (Франция), Аксель Витсель (Бельгия), Александера Ринга (Финляндия) и Эмре Джана (Германия).
Видео с лучшими голами европейского отбора чемпионата мира—2018 смотрите на канале УЕФА в YouTube.