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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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УЕФА представил подборку 10 красивых голов европейской квалификации ЧМ-2018

Футбол

УЕФА опубликовал видео с 10 красивыми голами, забитыми в матчах европейской квалификации чемпионата мира—2018.

В подборку попали голы Себастьяна Руди (Германия), Костаса Митроглу (Греция), Маркуса Берга (Швеция), Гафуржана Суюмбаева (Казахстан), Алешандре Мартинез (Андорра), Павла Савицкого (Беларусь), Оливье Жиру (Франция), Аксель Витсель (Бельгия), Александера Ринга (Финляндия) и Эмре Джана (Германия).

Видео с лучшими голами европейского отбора чемпионата мира—2018 смотрите на канале УЕФА в YouTube.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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