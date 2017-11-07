Флоренци: готов отдать жизнь на поле, чтобы сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци очень хочет сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Ради этого 26-летний футболист даже готов отдать жизнь на поле.

«С удовольствием и гордостью вернулся в сборную в преддверии сложных стыковых матчей. Это будет непросто, но сборная Италии никого не боится. Важная игра, о чём все знают и понимают. Шведы физически сильны и действуют как единое целое.

Нам нужно показать свои собственные качества, которых много. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. Я не смог сделать это в 2014 году, но я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира 2018 года», — цитирует Флоренци Football Italia.

Первый матч сборная Италии проведёт в Стокгольме 10 ноября. Ответная игра состоится в Милане 13 ноября.