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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Флоренци: готов отдать жизнь на поле, чтобы сыграть на ЧМ-2018

Футбол

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци очень хочет сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. Ради этого 26-летний футболист даже готов отдать жизнь на поле.

«С удовольствием и гордостью вернулся в сборную в преддверии сложных стыковых матчей. Это будет непросто, но сборная Италии никого не боится. Важная игра, о чём все знают и понимают. Шведы физически сильны и действуют как единое целое.

Нам нужно показать свои собственные качества, которых много. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. Я не смог сделать это в 2014 году, но я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира 2018 года», — цитирует Флоренци Football Italia.

Первый матч сборная Италии проведёт в Стокгольме 10 ноября. Ответная игра состоится в Милане 13 ноября.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Рома Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Алессандро Флоренци ЧМ-2018
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