Зобнин: планирую попасть в заявку «Спартака» после матчей сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября), поделился мнением о своём физическом состоянии после травмы, полученной 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3).

«Колено больше не беспокоит. Всё отлично. Курсы реабилитации подошли к концу. Тренируюсь без ограничений. Буду готов к пяти-шести матчам, которые будут после сборной. Всё хорошо, и всё идёт по плану. Планирую попасть в заявку «Спартака» после поединков национальной команды», — сказал Зобнин в прямом эфире в «Инстаграме».

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