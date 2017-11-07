Зобнин: болел за сборную Украины в матче с хорватами в отборе на ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, каких соперников предпочитает на домашнем чемпионате мира, поведал, что был удивлён невыходу на мундиаль сборной Нидерландов, а также признался, что болел за команду Украины, также не сумевшую квалифицироваться на ЧМ.

«На чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.

На ЧМ хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.

В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Ещё я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин в прямом эфире в «Инстаграме».

Сборная Украины в Киеве проиграла хорватам, за которых выступает одноклубник Зобнина полузащитник Марио Пашалич.