100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Зобнин: болел за сборную Украины в матче с хорватами в отборе на ЧМ-2018

Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, каких соперников предпочитает на домашнем чемпионате мира, поведал, что был удивлён невыходу на мундиаль сборной Нидерландов, а также признался, что болел за команду Украины, также не сумевшую квалифицироваться на ЧМ.

«На чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.

На ЧМ хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.

В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Ещё я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин в прямом эфире в «Инстаграме».

Сборная Украины в Киеве проиграла хорватам, за которых выступает одноклубник Зобнина полузащитник Марио Пашалич.

Лебедев: Порошенко кричал о бойкоте ЧМ-2018, вот ему ответ: «Ты и так не едешь»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Сборная России — Футбол Сборная Украины — Футбол ФК Спартак Роман Зобнин
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент