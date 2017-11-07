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Денисов попросил больше не поднимать тему его невызова в сборную России

Футбол

Полузащитник и капитан «Локомотива» Игорь Денисов попросил журналистов и футбольных специалистов больше не поднимать вопрос его невызова в сборную России, поскольку это оказывает ненужное дополнительное давление на национальную команду. При Станиславе Черчесове 33-летний футболист ни разу не приглашался в национальную команду.

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты. Если же вам интересно моё мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остаётся большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моём статусе как игрока сборной», — заявил Денисов, который подчеркнул, что всегда готов ехать в сборную.

«Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесёт. Буду следить за ребятами как болельщик.

Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но, будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе. Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж — я их принимаю", — приводит слова Денисова ТАСС.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Локомотив Игорь Денисов Станислав Черчесов
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